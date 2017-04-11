Erzin'de Polis teşkilatının kuruluşunun günü kutlandı.

Cumhuriyet meydanında yapılan sade kıutlama törenin ilçe emniyet müdürü Ali Çolak , Erzin belediye başkanı Ecz.Kasım Şimşek, ilçe sulh ceza hakimi M. Öztürk, siyasi parti lçe başkanları , STÖ başkanları,ve ilçe emninyetinde görevli polisler iştirak ettiler.

Tören in ilk bölümünde Cumhuryet meydanında,Atatürk heykeline Emniyet müdürü Ali Çolak tarafından çelenk konması ile başlandı , Ataya saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam eden kutlamada ,günün anlamını belirten konuşma yapıldı ve törenin 1. Bölümü sona erdi.

Polis günü kutlamasının 2. Bölümü İlçe emniyet müdürlüğü bahçesinde gerçekleşti , ve konukları emniyet teşklatını binası girişinde görevli polsilerce karşılandı ve açılan masalarda davetlilere ikram bulunuldu ,1. Törene katılamayan ilçe kaymakamı Ahmet Demirci ve İlçe Jandarma komutanı Kdm.Üstgm. Mehmet Birol 2. Kutlamanın yapıldığı emniyet bahçesinde yapılan kutlamaya iştrak ettiler ve konuklarla samimi ortamda sohbet etme imkanı buldular .

Haber:Adil Coşkuner-Erzin