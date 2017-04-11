Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:29 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi kadın 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesinde meydana geldi. Osmaniye'den Kadirli İlçesine seyir halinde olan kadın sürücü 47 yaşındaki G.D. idaresindeki 34 NJ 4332 plakalı otomobil, kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan 27 yaşındaki F.O.'nun kullandığı 06 FE 1708 plakalı otomobile çarptı. Savrulan her iki otomobil de kontrolden çıkarak yol kenarında ki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri G.D. ve F.O. ile 34 NJ 4332 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki kadın H.İ. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise bölgede sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiğini, yapılan sinyalizasyon ve kenarlardaki demir bariyer çalışmasının yetersiz kaldığını belirterek, tali yoldan ana yola çıkış ve girişler için kavşak düzenlemesi yapılmasını istediler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:29 TSİ - Osmaniye 864 Okunma

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