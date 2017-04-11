Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:32 TSİ- Osmaniye

Vatandaşlar, Zorkun'daki kapanan yolun açılmasını istedi

Aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan Zorkun'un Küçük ve Büyük Küreci, Dervişpınarı, Mitisin gibi bölglerin yollarının açılması isteniyor.

Osmaniye'de vatandaşların yoğun olarak gittiği Zorkun Yaylasındaki çarşı merkezinden Küçük ve Büyük Küreci ile Dervişpınarı ve Mitisin yönüne giden yol kar yığını ve odun parçaları ile kapanmış durumda. Hafta sonu Zorkun'a çıkan vatandaşlar çarşı merkezinden ileriye gidemediklerini belirterek, "Dağ yığını haline gelmiş olan kar birikintisi yolu tamamen kapatmış durumda. Yetkililerden burada biran önce çalışma yapılarak Zorkun Mitisin yolunun açılmasını istiyoruz. Zorkun içine kadar gidebiliyoruz ancak ilerisine geçemiyoruz. Kar yoğunu erise bile taş toprak ve odun parçaları yüzünden yol yine kapalı kalacak." diye konuştular.

Dün 20:32 TSİ - Osmaniye 165 Okunma

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