Yetim çocuklar hayvanat bahçesini gezdi

2017 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında düzenlenen etkinliğe Osmaniye'den 24 aile ve 53 çocuk katıldı. Çocukların mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen İHH Derneği Yetim Birimi Başkanı Ali Uzunçayır, Farkındalık oluşturmak amacı ile düzenledikleri bu gezinin çocuklar açısından verimli geçtiğini belirtti.Uzunçayır, "Bu etkinliğimizde bizlere desteklerinin esirgemeyen Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara’ya, Genel Merkez Yetim Birimi Sorumlusu Sayın Hatice Cevher hanımefendi ve İstanbul’dan gelen iki gönüllü kardeşimize, ev sahipliği yaparak bizleri yalnız bırakmayan Gaziantep İHH Yetim Birimi Başkanı Hilmi Sertkaya beye teşekkür ediyoruz. Yetim gülerse, dünya güler anlayışı ile bugüne kadar yetim çocuklarımıza sahip çıkan yardımseverlere özel bir teşekkür etmek gerek. Çocuklarımız bu gezi de hayvanlar âlemini tanıma fırsatı bularak güzel bir gün geçirdiler. Onların mutluluğu için çalışan fedakâr ekibimizle yetim çocuklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi