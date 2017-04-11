Osmaniye'de polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Osmaniye'de polis teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutladı. Valilik Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Büstü önündeki alana Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, Osmaniye Adli Yargı Komisyonu BaşkanıDr.Ziya Koç, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Türkiye Harp MalulüGaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi BaşkanıDurmuş Öksüz ve üyeleri, Osmaniye Şehit Polis AileleriveGazileri Yardımlaşma Derneği (OŞAD) Başkanı Mahmut Kaplan ve üyeleri, Osmaniye Muhtarlar Derneği BaşkanıAhmet Özener ve üyeleri ile emniyet mensupları katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Okunan İstiklal Marşı sonrasında ise Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman makamda tebrikleri kabul etti. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok, Vali Kerem Al ve Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın kutlama mesajı155 Haber Merkezi aracılığıile telsizden anons edildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE