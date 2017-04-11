Ankara Bağımsız Milletvikili Aylin Nazlıaka Add’nin Konuğu Oldu

Pazar sabahı Dörtyol’a gelen Nazlıaka ilk olarak Dörtyol İlk Kurşun Müzesi ve Atatürk Evini ziyaret ederek burada ilçenin tarihi ile ilgili bilgiler aldı.

İlkkurşun Kahve Konağında ADD Dörtyol Yönetim Kurulu Üyeleri ile ülkenin genel gündemi ve gelişen olaylar üzerine bir bir sohbet yapan Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka daha sonra Talay Düğün Salonunda “Susma ki Cumhuriyet yaşasın” konulu panelde konuştu.

Açılış konuşmasını yapan ADD Dörtyol Şube İkinci Başkanı Mustafa Kemal İncesu selamlamanın ardından; “Bizleri kırmayarak ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas süreçte ilçemize teşrif eden sayın Aylin Nazlıaka’ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sizlere kısaca özgeçmişinden bahsedeceğim. Aylin Nazlıaka 3 Aralık 1968 tarihinde Ankara'da Mehmet Kenan ve Göksel çiftinin çocuğu olarak doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi’nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı. Çalışma hayatına özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye’nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer aldı. Canlı olarak yayın yapan "İş ve Kariyer Dünyası" adlı programı hazırlayıp sundu. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılmıştır. Orta düzeyde Fransızca, çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir. “ dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Dörtyol Şube Başkanı Sedat Çelebi’de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak hemşerilerini Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olmaya davet etti.

Alkışlar, sloganlar ve marşlar eşliğinde konuşmasına başlayan Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka referandumda Evet ile neyin talep edildiğini, ardında yatan gizli gerçekleri sıraladığı konuşmasında; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçmektedir. Halkın tüm kesimleri tarafından büyük bir dikkatle takip edilen bu süreç Türkiye’nin kaderini de belirleyen bir dönem olacaktır.

Bunun yanı sıra bu sürecin bir kutuplaşmaya ve toplumsal anlamda bir karşı karşıya gelişe neden olmaması için yetkililerin önlem alması gerekmektedir. Referandum çalışması yapmak “evet” ya da “hayır” diyenlerin doğal hakkıyken, bazı yerlerde “evet” tercihinde bulunanların çalışmalarını daha rahat yapabildiğini görmekteyiz.” Dedi.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka tüm bunlara rağmen Hayır oyunun yüzde elliyedi oranında olduğunu belirterek; “Yalnız bu bizi rahatlatmasın, rehavet duygusuna kaptırtmasın. Onun için bizim son dakikaya kadar sandıklara sahip çıkmamız, oy kullanma konusunda tereddütlü olanları sandığa göndermemiz ve doğru bir şekilde 'Hayır' mührünü basmamız gerekiyor." dedi.