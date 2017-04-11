Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:44 TSİ- Osmaniye

Sevilen Dizi Oyuncusu Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Avni Danyal OKÜ'de Öğrencilerle Söyleşide Buluştu

Üniversitenin davetlisi olarak OKÜye gelen tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal Üniversitemiz Amfisinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

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Söyleşiye Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türkün yanı sıra İİBF Dekanı Prof. Dr. Zeynep Türk Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Okt. Dr. Serpil Uçar ile çok sayıda akademisyen ve Üniversitemiz öğrencileri katıldı.

Osmaniyeli bir eşe sahip olunca Osmaniyeli olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Hüseyin Avni Danyal Tiyatro kökenli olmak tiyatroya uzun yıllar emek vermek kaçınılmaz sonu size hazırlıyor. Televizyon gibi bir sektör tiyatroyu biranda içine almaya başlıyor. Bir sıralama yapacaksak en beğendiğim işler arasında televizyon beşinci sırada gelir. Ne istediğini bilmek ve ona göre çalışmak hayatı kolaylaştırıyor. Hayal edip o hayal için çaba göstermek ve onunla ilgili mücadele vermek sonra Üniversitede istediğiniz bölümde okuyabilmek önemli. Kısacası istediğiniz işi yapın. Tiyatroda oyuncu olabilmek için ciddi bir akademik eğitimden geçmek gerek. Zorudur eğitimleri insanın duygularıyla oynarlar farklı ruh hallerine sokarlar. Oyunculuğu geliştirmek için insanlarla bire bir karşılaşırsın. Üniversitede hocalarınızı sıkıştırın zorlayın ve öğrenin. Hayatta sizi istediğiniz yere götürecek tren her zaman sizi bir yerde bekler. Ona doğru zamanda doğru yerde binebilmek önemli. diye konuştu.

DANYALTELEVIZYON TÜKETIME YÖNELIKTIR VE BIR GÜN BITER.

DanyalTelevizyon tüketime yönelik olduğu için tüketir ve sonra biter. Televizyon popüler bir kültürün parçası o yüzden. Oyunculuk uzun soluklu bir süreç. Zor bir süreç ama belli bir başarıyı yakalarsanız oyunculuğunuz uzun sürer ama televizyonda dizi oyunculuğu bir eğitim alınmadığında uzun soluklu olmaz. Oyunculuğun ortalaması da olmaz. Oyuncu her zaman iyi olmak zorundadır. dedi.

DANYAL KURTLAR VADISI TANINIRLIĞIMI CIDDI ORANDA ARTIRDI.

Kurtlar Vadisi kariyerimdeki önemli noktalardan birisi. Çok seyredilen bir dizi de oyuncu olarak bulunmak demek tanınırlığınızı ciddi oranda artırıyor. Dizinin dördüncü bölümünde ben sokağa çıkamaz hale geldim. O dönemde İstanbulda Polat Alemdarın Memati Başın ve Yalçın Bulutun gerçekten yaşadığını düşünen insanlar gördüm. Bu çok tehlikeli bir şey ve ister istemez bizde bu duruma alışıyoruz. Yalçın Bulut çok büyük bir karakter değildi. Başta birkaç sahnem vardı ama karakter sevildikçe bu sahneler artırıldı. Güzelde yazılan bir senaryo olunca oyunculuk keyifli bir hale geldi.

DANYAL BENIM İÇIN EN SIKICI PROJE CESUR YÜREK EN KEYIF ALDIĞIM ISE KURTLAR VADISI OLDU.

En sıkıldığım ve beni en mutsuz eden iş Show Tv de gösterilen Cesur Yürek dizisi oldu. Çünkü çok profesyonel iş yapan insanlar değillerdi. Bu yüzden de çalışması zor oldu. Kurtlar Vadisi ise en keyif aldığım dizi setlerinden biri oldu. Tıkır tıkır işleyen bir yapıya sahipti. Profesyonel sayısı bir işte azalıp amatör sayısı artıyorsa işlerde sallantılar meydana geliyor. Tiyatroda ise hiç kötü hissettiğim bir iş olmadı.diye konuştu.

Öğrencilerin oyunculukla ilgili soruların cevaplanmasının ardından OKÜ Amfide tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Hüseyin Avni Danyala günün anısına çiçek ve hediye takdimini Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk yaptı.

Dün 20:44 TSİ - Osmaniye 123 Okunma

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