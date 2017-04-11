Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 20:53 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma yarışması yapıldı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise öğrencileri arasında "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Cebelibereket Kültür Merkezinde ki programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan, okul müdürleri, öğrenci ve velileri katıldı.Merkezde bulunan 12 liseden 12 öğrencinin katıldığı yarışmada, son yarışmacının tilavetinin ardından seçici kurulun değerlendirilmesi sonucunda; 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Süleyman Ünal birinci, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi öğrencisi Cebrail Yıldız ikinci ve Cebelibereket Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Galip Yakar üçüncü oldu. Yarışma sonunda derece alan öğrenciler altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:53 TSİ - Osmaniye 98 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor” mask

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor”

Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor mask

Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor

Vatandaşlar, Zorkun'daki kapanan yolun açılmasını istedi mask

Vatandaşlar, Zorkun'daki kapanan yolun açılmasını istedi

Erzin'de Polis teşkilatının kuruluşunun günü kutlandı. mask

Erzin'de Polis teşkilatının kuruluşunun günü kutlandı.
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565
Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı mask

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti mask

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi vermemesi üzüntü yarattı mask

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi verme...

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı mask

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de...

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı mask

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı

Yetim çocuklar hayvanat bahçesini gezdi mask

Yetim çocuklar hayvanat bahçesini gezdi

Vatandaşlar, Zorkun'daki kapanan yolun açılmasını istedi mask

Vatandaşlar, Zorkun'daki kapanan yolun açılmasını istedi

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Geleneksel Çocuk Oyunları Festivalinin Ön Elemeleri Yapıldı mask

Geleneksel Çocuk Oyunları Festivalinin Ön Elemeleri Yapıldı

Başkan Kadir Kara Türk Polis Teşkilatının 172.Yıldönümünü Kutladı mask

Başkan Kadir Kara Türk Polis Teşkilatının 172.Yıldönümünü Ku...

İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Çiçek Verdi mask

İlkokul Öğrencileri Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Çiçek Ver...

Toprakkale’de Çalışmalar Tüm Hızı İle Devam Ediyor.. mask

Toprakkale’de Çalışmalar Tüm Hızı İle Devam Ediyor..

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565