Osmaniye'de Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma yarışması yapıldı

Cebelibereket Kültür Merkezinde ki programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan, okul müdürleri, öğrenci ve velileri katıldı.Merkezde bulunan 12 liseden 12 öğrencinin katıldığı yarışmada, son yarışmacının tilavetinin ardından seçici kurulun değerlendirilmesi sonucunda; 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Süleyman Ünal birinci, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi öğrencisi Cebrail Yıldız ikinci ve Cebelibereket Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Galip Yakar üçüncü oldu. Yarışma sonunda derece alan öğrenciler altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE