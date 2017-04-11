Osmaniye'de tiyatro il birinciliği yarışması yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve gençlik merkezleri arasında yapılan "Hayallerini Sahneye Taşı" adlı tiyatro yarışmasında Osmaniye il birinciliğini Gençlik ve Sanat Tiyatrosu (OGSAT) ekibi kazandı.Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Osmaniye Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen tiyatro yarışmasında gençler gruplar halinde hazırladıkları sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, dürüstlük, doğruluk, sabır, güven, üretkenlik, alçakgönüllülük, hoşgörü, empati, çalışkanlık ve vatan sevgisi gibi değerler eğitimi konularındaki komedi ve dram türlerindeki tiyatroları sahnede sergilediler.Yarışmalar sonunda OGSAT ekibinin sergilediği "Gelecek Güzel Gelecek" adlı oyun birinci oldu. Dereceye giren oyun, mayıs ayında Antalya İlinde yapılacak olan bölge yarışmasında Osmaniye'yi temsil edecek. Yarışmamın ödül töreni il müdürlüğü tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.OGSAT Genel Sanat Yönetmeni Muhammet Kürtüloğlu birinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Oyuncularımız ve teknik ekibimizi kutluyorum, Antalya'da düzenlenecek Akdeniz Bölgesi birincileri ile yapılacak olan yarışmada Osmaniye ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Burada da 1.olup Türkiye Finalleri’nde İlimizi temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE