Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 21:51 TSİ- Osmaniye

MHP Toprakkale İlçe Başkanlığı’na Sami Demir Seçildi

MHP Toprakkale İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresinde Sami Demir Başkanlığa seçildi.

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Toprakkale Ata Resturanta yapılan İlçe Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.İlçe Kongresine İl Başkanı Fahri Kuyulu, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, Düziçi İlçe Başkanı Mehmet Vural, Toprakkale Eski Belediye Başkan Adayı Güney AKGÜL ,Toprakkale Ülkü Ocakları Başkanı ve Merkez İl İlçe Yönetici Delegelerin Katılımıyla Gerçekleşti.Başkan Sami Demir ’’ kongre konuşmasında Sayın Divan Kıymetli protokol değerli delegesyon basınımızın güzide temsilcileri Milliyetçi Hareket Partisi olağan kongremizee hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Rahmetli Rahmana kacuşan dava büyüğümüz rahmetlik Çetin Gür dayımızı Rabbim merhametiyle muamele eylesin.Mekanı Cennet Olsun emanet ettiği bayrağı hak ettiği şekilde taşıayacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum.Ve bu duygu düşüncelerle kongremizi şereflendiren herkesee ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum sağolun varolun.Varlığın Türk Varlığına Armağan Olsun ‘’ diye konuştu.

Dün 21:51 TSİ - Osmaniye 108 Okunma

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