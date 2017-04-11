Hasanbeyli MHP'de Oğuzhan Kaplan güven tazeledi

Osmaniye'nin Hasanbeyli MHP İlçe Kongresine, MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve çok sayıda davetli katıldı.
Kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alan MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığına yeniden Oğuzhan Kaplan seçildi.
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