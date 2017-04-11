Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 21:59 TSİ- Osmaniye

Hasanbeyli MHP'de Oğuzhan Kaplan güven tazeledi

Osmaniye'nin Hasanbeyli MHP İlçe Kongresi yapıldı ve mevcut Başkan Oğuzhan Kaplan güven tazeleyerek yeniden seçildi.

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Osmaniye'nin Hasanbeyli MHP İlçe Kongresine, MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve çok sayıda davetli katıldı.

Kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alan MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığına yeniden Oğuzhan Kaplan seçildi.

Dün 21:59 TSİ - Osmaniye 127 Okunma

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