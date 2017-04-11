Açılışta konuşma yapan genel başkan ve il Başkanı İl Binasının vatana hayırlı olmasını diledikten sonra, istanbul ili bizim tabanımızın kuvvetli olduğu illerin başında geldiğini, 16 nisan da inşallah hayırlı bir sonuç çıkacağına vurgu yaparak, referandumdan sonra daha yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini söylediler. ANAP İstanbul İl Başkanı Ali Bolat, il binasının tüm vatandaşlara açık olduğunu son dönemde yoğun katılım talepleri aldıklarını söyledi.
Dün 22:17 TSİ- Politika
ANAP İstanbul İl Başkanlığı Açıldı
Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı Genel Başkan İbrahim Çelebi, Genel Sekreter Harun Çakı İl ve İlçe Başkanları katılımı ile İstanbul İl Başkanı Ali Bolat’ın ev sahipliğinde açıldı.
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Dün 22:17 TSİ - Politika 157 Okunma
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