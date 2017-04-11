ANAP İstanbul İl Başkanlığı Açıldı

Açılışta konuşma yapan genel başkan ve il Başkanı İl Binasının vatana hayırlı olmasını diledikten sonra, istanbul ili bizim tabanımızın kuvvetli olduğu illerin başında geldiğini, 16 nisan da inşallah hayırlı bir sonuç çıkacağına vurgu yaparak, referandumdan sonra daha yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini söylediler. ANAP İstanbul İl Başkanı Ali Bolat, il binasının tüm vatandaşlara açık olduğunu son dönemde yoğun katılım talepleri aldıklarını söyledi.