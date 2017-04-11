Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 22:25 TSİ- Osmaniye

Toprakkale Ak Parti İlçe Teşkilatından Polis Haftası Kutlaması

Ak Parti Toprakkale İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Özkan, İlçe Kadın Kolları Sibel Çetinkaya 10 Nisan Polis Bayramını kutladı.

Ak Parti Toprakkale İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Özkan, İlçe Kadın Kolları Sibel Çetinkaya ve Partili Yöneticilerle Türk Polis Haftasının 172. Yıldönümü nedeniyle Toprakkale İlçe Emniyet Amirliğini Ziyaret Ettiler.Ak Parti İlçe Teşkilat Adına İlce Emniyet Amiri Abdullah Oğul'a Özel Olarak Yapılan Bayraklı Plaket Takdim Ettiler.Emniyetin Birimlerini dolaşıp Polis Haftasını kutladı.Başkan Ahmet Özkan Toplumun Refah İçerisinde Bir Hayat Sürmesinin Devletle Alakalı Olduğunu Belirterek " Güvenlik Olarak da Sizlere Emanetiz" dedi.

Tum Emniyet Mensubu Polislerin Polis Haftası Kutladı.

Dün 22:25 TSİ - Osmaniye 85 Okunma

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