Kadirli Belediyesi'ne 11 trilyonluk araç takviyesi

Başkan Tarhan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

"Kadirlimize Toplamda 11 Milyonluk Dev Araç Filosu Kazandırdık Kadirli Belediyesi olarak Tarihinin Toplamda En Büyük Araç Alımını Gerçekleştirdik. Alınan her makine daha çok iş demektir. Bu anlamda Kadirlimize uzun yıllar hizmet edecek olan iş makinalarımız Ve diğer araçlarımız İle Birlikte daha çok çalışacağız daha çok hizmet yapacağız"