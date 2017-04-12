Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:20 TSİ- Osmaniye

Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor

Kadirli Belediye Meclisi 18 Nisan Salı Günü olağan üstü toplanacak.

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesinde yapılacak olan Kadirli Turizm ve Otelcilik Lisesinin yeri için olağan üstü toplanacak dedi.

Okulun Kadirlimize kazandırılması için Belediye Meclisinin elinden geleni yapacağını söyleyen Başkan Tarhan, meclisin, Salı günü toplanarak arazinin eğitim alanına çevrilmesi için toplanacak dedi.

Bugün 16:20 TSİ - Osmaniye 10 Okunma

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