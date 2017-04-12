Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesinde yapılacak olan Kadirli Turizm ve Otelcilik Lisesinin yeri için olağan üstü toplanacak dedi.

Okulun Kadirlimize kazandırılması için Belediye Meclisinin elinden geleni yapacağını söyleyen Başkan Tarhan, meclisin, Salı günü toplanarak arazinin eğitim alanına çevrilmesi için toplanacak dedi.