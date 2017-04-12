Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:25 TSİ- Osmaniye

Erzin OSB için ön talep toplama işlemi başlatıldı

Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin OSB için ön talep toplama işleminin başladığını duyurdu.

BÜYÜT

Hatay’ın Erzin ilçesinde Kaymakam Ahmet Demirci OSB için talep toplandığı belirterek tesis kurmak isteyenlerin 21 Nisan 2017 tarihine kadar ön talep formu doldurması gerektiğini kamuoyuna duyurdu.

Erzin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ön talep formunda arazi tahsislerinde veya OSB ilave yer seçiminde kullanılmak üzere firmalara ait iletişim, mevcut kapasite durumu ve arsa büyüklüğü bilgileri isteniyor.

Yayınlanan duyuru ayrıca şunlar kaydedildi: “Hatay Organize Sanayi Bölgesinden tesis kurmak maksadıyla yer tahsisi talebinizle ilgili arazi tahsislerinde veya OSB ilave yer seçiminde kullanılmak üzere firmanıza ait iletişim, mevcut kapasiteniz ile talep edilen arsa büyüklüğü vs. bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu bilgilerin temini açısından yazımız ekinde gönderilen “Erzin Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcı Ön Talep Formu” excel ortamında eksiksiz olarak doldurulup, imzalı suretiyle birlikte e-mail olarakm.bayram.sengul@icisleri.gov.tradresine 21 Nisan217 tarihine kadar gönderilmesi kamuoyuna duyurulur…”

Ceyhan ilçesi sınırlarında bulunan iki parseli Erzin Organize Sanayi Bölgesi sınırlarına dahil edilmiş, İmar planı ve kurulma işlemleri tamamlanarak onaylanmıştı. Erzin Organize Sanayi Bölgesi parselasyonu yapıldı. Tüm altyapı işlemleri, kanalizasyon, içme suyundan telekomünikasyon, elektrikasyonun tüm işlemleri TKİK tarafından ihale edildi. Projelerin büyük bir kısmı da TKİK’a teslim edildi, o projeler de kabul aşamasına geldi. Bilindiği üzere Erzin Organize Sanayi Bölgesi için yaklaşık 700 bin hektar yatırımcının arazi talebi bulunduğu, buna karşın bin 500 dönümlük yani 150 hektarlık organize sanayi bölgesi alanı üretilebildiği açıklanmıştı.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin

Bugün 16:25 TSİ - Osmaniye 8 Okunma

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