Osmaniye Eğitim-Sen Başkanı Seyit Demir güven tazeledi

Osmaniyede faaliyet gösteren Eğitim sendikalarından Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikası EĞİTİM - İŞ 5.Olağan genel kurulu kapsamında Osmaniye il Temsilciliği Yönetim Kurulu seçimini 8 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdi.

Seçimlere Çarşaf listede toplam 12 Aday ile giren Eğitim İş Osmaniye Sendikasıyapılan oylama sonrasında Oyların Tamamına yakınını alan Başkan Seyit DEMİR ile Güven tazeledi.

Başkan Demir listede en fazla oy alan 7 kişi ile yönetim kurulu oluşturduklarını belirtti.Yeni yönetim sırası ile şu isimlerden oluştu.

Başkan Seyit DEMİR

İl Sekreteri Ahmet ŞANLIER

İl Mali Sekreteri Melike ÜNLÜ

İl Örgütlenme Sekreteri İbrahim AKOLUK

İl Hukuk Sekreteri Ökkeş GÖL

İl Basın yayın ve TİS sekreteri Utku Bora CANDAN

İl Eğitim Sekreteri Ayşegül ÜNLÜ

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

Seyit DEMİR Osmaniye Eğitim İş Sendikası İl Başkanı