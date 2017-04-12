Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor”

Kadirli’de 15 cadde ve 20 mahallede asfalt yol çalışması yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, öncelik arz eden mahallelerimizde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

20 Mahalle ve 15 caddede 50 km’lik sıcak asfalt yol çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini söyleyen Başkan Tarhan, yol çalışmalarımız vatandaşları memnun ettiğini belirterek şunları kaydetti;

“ Belediye olarak yeni yerleşim alanlarında alt yapısı ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan mahallelerimizde sıcak asfalt yol çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız 20 mahalle ve 15 cadde de yapılacak. 2017 yılı içerisinde öncelik arz eden yollarımızın tamamı yapılacak. Bu yol çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Halkımız istedi bizde yapıyoruz. Biz çalışıyoruz hizmetlerimiz konuşuyor. Kadirli hizmetin en iyilerine layık. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor” dedi.