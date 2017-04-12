Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:50 TSİ- Osmaniye

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor

Osmaniye Belediyesi Asfalt Çalışmaları Büyük Bir hızla Devam Ediyor

Osmaniye Belediyesi yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Osmaniye’nin ana arter yolarından olan Alparslan Türkeş Caddesi belediye asfalt seferberliği kapsamında asfaltlanıyor.

Güney Çevre yoluna kadar uzanan caddede öncelikle yıpranmış asfaltı kazı ve zemin sıkıştırma işlemleri gerçekleştirildi, ardından asfalt serim çalışmalarına başlandı. Belediye yetkilileri kısa sürede caddedeki çalışmaların tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını belirttiler.

OSMANİYE’NİN ANA ARTER YOLLARINDAN BİR TANESİ DAHA ASFALTLANIYOR

7 Ocak MahallesiMuhtarı Hüseyin Polat çalışmalar ile ilgili yaptığı konuşmada; mahalle sakinlerimizin taleplerini karşılayan Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya çok teşekkür ediyoruz. Şehrin ana arter yollarından bir tanesi de olan Alparslan Türkeş Caddesi şu anda tamamen asfaltlanıyor. Yaz aylarında yaylalara giden vatandaşlarımızın da çok sık kullandığı bu cadde belediye tarafından özveriyle yapılıyor. Tekrardan başta belediye başkanımız ve emeği geçen tüm ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” Dedi.

Yol yapım çalışmaları ile ilgili düşüncelerini aktaran vatandaşlar, ihtiyaç olan Alparslan Türkeş caddesindeki asfalt çalışmalarından dolayı belediye başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiklerini belirttiler.

Dün 16:50 TSİ - Osmaniye 143 Okunma

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