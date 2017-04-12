Yörük Avşar ve Türkmenler “Evet” Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da gerçekleştirdiği toplu açılış törenine iştirak eden Hatay Yörük Avşar Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ünal Kozak; “Ak saçlı Yörük Beyleri, Ak Saçlı Avşar Analarımız ve Türkmen Yiğitleri; Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak için EVET diyecekler. Suskun Dünyanın Hür Sesi, Mazlumların Gür Sesi Cumhurbaşkanımız Yolunuz Yolumuzdur. Beşbin yıllık Türk tarihinde 16 imparatorluk, 157 devlet kurmuş olan bir ecdadın varisleriyiz. Bizler Yörük obalarının ak saçlı beyleri, Avşar obalarının ak saçlı anaları ve Türkmen yiğitlerimiz ilk defa bölgemizde ve dünyada tarih yazacak İslam coğrafyasında mazlumların gür sesi olmuş ve dünya beşten büyük diyerek suskun dünyanın hür sesi olmuş tüm İslam coğrafyasında ezilenin sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ülkemizde yaşayan yaylaların şahinleri, kentlerin sessiz çoğunluğu olan bizler Yörük Avşar ve Türkmenler 16 Nisan’da sandıklara tamamımız giderek tercihimizi EVET yanında kullanacağız. Çünkü bizler hem Hz. Mevlana’nın öğretisi ve içinde hoşgörü ve gerçek İslam olan bir tasavvuf ehliyle yetişmiş, hem Hoca Ahmet Yesevi’nin öğretisinde içinde vatan, bayrak ve millet bilinciyle yetişmiş toplumlarız. Bunun için, başkomutanımızın da ifade ettiği gibi tek vatan tek millet tek bayrak için bizler de EVET diyoruz. Bizler geçmişte kurduğumuz devletlerle bölgemize kardeşlik, huzur ve güveni getirmişiz. Bu durumu bölge insanı özlemle beklemektedir. Bölgemizde her zaman tarih yazmış, güçlü devletler kurmuş bir milletin varisleri olan bizler, inşallah Başkomutanımız sayesinde yine tarih yazacak, bölge ve dünyanın beklediği huzur ve güven İslam coğrafyasında da sağlanacağına inandığımız için bu referandumu çok önemsiyoruz. Tüm eş, dost ve akrabalarımıza konunun önemini anlatarak onlarında istikbalimize katkı sunmaları için mücadele ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Hatay Yörük Avşar Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ünal Kozak toplu açılış töreni sonrası gazetemizi ziyaret ederek; “Hatay Yörük Avşar Türkmenleri Derneği olarak; Yörük şalı, Yürek Heybesi ve Yörük halısından oluşan hediyelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye takdim ettik. Başkomutanımızın uzun süre Yörük şalı ile dolaşması Yörük ve Avşar ovaları Türkmenleri tarafından sevinçle karşılandı. Tüm bu temaslarımız esnasında Türkmen Beyimiz Hatay Milletvekilimiz Sayın Hacı Bayrak Türkoğlu ile Gökçen Görenli hanımefendiye da bizleri yalnız bırakmayıp eşlik etmesi bizleri gururlandırdı.” Dedi.

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU - Dörtyol