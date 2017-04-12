Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:42 TSİ- Osmaniye

Şehit oğlu ve tüm şehitler için mevlit ukuttu

Tunceli'nin Nazimiye İlçesi yakınlarında şehit olan oğlu Ahmet Dağlı ve tüm şehitler için mevlit okuttu.

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Tunceli'nin Nazimiye İlçesi yakınlarında PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 Temmuz 2012'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın babası Mustafa Dağlı, evladı ve diğer şehitler için mevlit okuttu.Merkeze Bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki mevlit programına şehidin babası Mustafa Dağlı, ağabeyleri, Garnizon ve İl Jandarma Komutanlığından askeri görevliler, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.Programda, din görevlileri tarafından mevlit, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler, ardından şehit Ahmet Dağlı ve tüm şehitler için dualar okundu. Şehit Babası Mustafa Dağlı, vatanın birlik ve beraberliği uğruna şehitler verildiğini, en küçük oğlunun da bu şehitler arasında olduğunu belirterek, atan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi. Mevlit okunmasının ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:42 TSİ - Osmaniye 197 Okunma

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