Bahçe ve Hasanbeyli'de sirke sineği mücadelesi

Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi Köyü'nde biyoteknik mücadele amaçlı elma sirkesi, çiftçilere dağıtıldı ve nasıl uygulanacağı metot demonstrasyonu ile anlatıldı. Dağıtım törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Karınsız, Bahçe İlçe Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, teknik personeller ve üreticiler katıldı. İl Müdürü Sağlam, kiraz üreticilerine sirke sineği mücadelesi kapsamında dağıtılmak üzere Hasanbeyli ve Bahçe Kaymakamlığı ile Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla yüzde 50 hibeli, 10 Bin litre elma sirkesi dağıtımı yapıldığını belirtti. Bu proje ile üretim sezonu boyunca çalışmaların devam edeceğini söyleyen Sağlam, projenin kiraz üreticilerine hayırlı olması temennilerinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.Son iki yılda Türkiye'de sorun olmaya başlayan ve kanadı benekli sirke sineği olarak isimlendirilen birçok bitkide zarar verebilen zararlı "Drosophila suzuki" Osmaniye'de 2016 yılında tespit edildiğini belirten Sağlam, "İlimiz için oldukça stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça tehlikeli olmakla beraber birçok üründe zarar vermektedir. Zamanında meyve olgunlaşmaması, olgun meyvelerde ise yumurta bırakarak sonrasında larva zararına sebep olmaktadır. Ayrıca bu zararlıya has ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünü olmadığından dolayı en etkin mücadele yöntemi elma sirkesi tuzakları olduğundan bu yöntem oldukça etkili, uygulanması kolay ve ekonomik olması zararlıya çok etkili bir yöntemdir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE