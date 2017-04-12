Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:43 TSİ- Osmaniye

Bahçe ve Hasanbeyli'de sirke sineği mücadelesi

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli İlçelerinde sirke sineğine karşı mücadele başlatıldı.

Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi Köyü'nde biyoteknik mücadele amaçlı elma sirkesi, çiftçilere dağıtıldı ve nasıl uygulanacağı metot demonstrasyonu ile anlatıldı. Dağıtım törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Karınsız, Bahçe İlçe Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, teknik personeller ve üreticiler katıldı. İl Müdürü Sağlam, kiraz üreticilerine sirke sineği mücadelesi kapsamında dağıtılmak üzere Hasanbeyli ve Bahçe Kaymakamlığı ile Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla yüzde 50 hibeli, 10 Bin litre elma sirkesi dağıtımı yapıldığını belirtti. Bu proje ile üretim sezonu boyunca çalışmaların devam edeceğini söyleyen Sağlam, projenin kiraz üreticilerine hayırlı olması temennilerinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.Son iki yılda Türkiye'de sorun olmaya başlayan ve kanadı benekli sirke sineği olarak isimlendirilen birçok bitkide zarar verebilen zararlı "Drosophila suzuki" Osmaniye'de 2016 yılında tespit edildiğini belirten Sağlam, "İlimiz için oldukça stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça tehlikeli olmakla beraber birçok üründe zarar vermektedir. Zamanında meyve olgunlaşmaması, olgun meyvelerde ise yumurta bırakarak sonrasında larva zararına sebep olmaktadır. Ayrıca bu zararlıya has ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünü olmadığından dolayı en etkin mücadele yöntemi elma sirkesi tuzakları olduğundan bu yöntem oldukça etkili, uygulanması kolay ve ekonomik olması zararlıya çok etkili bir yöntemdir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:43 TSİ - Osmaniye 99 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür mask

Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri mask

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor mask

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor” mask

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor”
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565
Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı mask

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti mask

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi vermemesi üzüntü yarattı mask

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi verme...

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı mask

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de...

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı mask

Baştuğ Metalurji iş kazası ile ilgili basın açıklaması yaptı

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor” mask

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetle...

Osmaniye Eğitim-Sen Başkanı Seyit Demir güven tazeledi mask

Osmaniye Eğitim-Sen Başkanı Seyit Demir güven tazeledi

Erzin OSB için ön talep toplama işlemi başlatıldı mask

Erzin OSB için ön talep toplama işlemi başlatıldı

Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor mask

Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor

Kadirli Belediyesi'ne 11 trilyonluk araç takviyesi mask

Kadirli Belediyesi'ne 11 trilyonluk araç takviyesi

Toprakkale Ak Parti İlçe Teşkilatından Polis Haftası Kutlaması mask

Toprakkale Ak Parti İlçe Teşkilatından Polis Haftası Kutlama...

Hasanbeyli MHP'de Oğuzhan Kaplan güven tazeledi mask

Hasanbeyli MHP'de Oğuzhan Kaplan güven tazeledi

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565