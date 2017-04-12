Çukurova Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (ÇUHADER) tarafından "Çukurova'dan Anadolu'ya Türkülerle Selam" konseri düzenledi. Cebelibereket Kültür Merkezi salonunda ki program, ÇUHADER Yönetim Kurulu Başkanı Melahat Çelik’in selamlama ve açış konuşması ile başladı. Çelik, derneğin kuruluş amaçları ile çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak, "Derneğimiz, en yerelden başlayarak Çukurova’da halk kültürünü araştırmak, bunu uygulayarak, evrensel ve modern kültürü de unutmadan insanlara sunmak, böylece geçmiş ve gelecek arasındaki bağı, kurguyu ve ilişkiyi sağlayarak, halk kültürü öğelerinin çağdaş ve bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve yorumlanması ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur." dedi. Sunuculuğunu Ülkü Yıldız, koro şefliğini Hüseyin Yücel’in yaptığı Halk müziği konserinde 24 kişiden oluşan koro üyeleri ile 10 kişiden oluşan saz ekibi görev aldı. Konserde koro ve solo türkülerden oluşan; Çukurova ve Anadolu’nun değişik yörelerinden derlenmiş 22 eser seslendirildi. İki bölüm olarak gerçekleşen konserde söylenen halk müziği eserleri arasında solo türküleri; Abdurrahman Sarıgil, Erdem Ünal, Sibel Acarel, Osman Körkü, Ülkü Ceylan Yıldız, Mahmut Akar, Fatma Candemir, Fatma Bozlak, Melahat Çelik, Taner Akar, Tuncay Körkü ve Tuncay Sağlık seslendirdi. Salonun tamamen dolduğu konserde ÇUHADER’in ses ve saz ekibi korosu birbirinden güzel türküleri ile dinleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı. Halk müziği gece geç saatlere kadar devam etti. Etkinliğe Programa Vali Kerem Al, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kamu Kurum ve Kuruluşların İl Müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri

İle çok sayıda Türk Halk müziği sever katıldı. Program sonunda yapılan selamlama ise davetliler tarafından ayakta alkışlanırken, ÇUHADER Başkanı Melahat Çelik, gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, tüm davetlilere teşekkürlerini sundu.