Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:50 TSİ- Osmaniye

Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı

İl Jandarma Komutanlığıca yapılan çalışmalarda, aranan 61 kişi yakalandı. Bunlardan 6'sı tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, mart ayında yapılan çalışmalarda adli makamlarca aranan 61 kişi yakalandı. Bunlardan 6'sı tutuklandı.

Yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "2017 yılı mart ayında meydana gelen olaylarda; 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 68 gram esrar ile 4 bin 937 paket sigara adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:50 TSİ - Osmaniye 457 Okunma

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