Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, mart ayında yapılan çalışmalarda adli makamlarca aranan 61 kişi yakalandı. Bunlardan 6'sı tutuklandı.

Yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "2017 yılı mart ayında meydana gelen olaylarda; 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 68 gram esrar ile 4 bin 937 paket sigara adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE