Durmuşoğlu’dan Sumbas Yolu Müjdesi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, uzun bir süredir beklenen Kadirli-Sumbas yolu çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması için yoğun bir mesai harcayan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bölgedeki icraatlarını da durmaksızın sürdürerek vatandaşların takdirini kazanıyor. Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen ve Kadirli’nin ulaşım açısından önemli bir eksiğini gideren güney çevre yolundan sonra Kadirli-Sumbas yolu çalışmalarının başladığı müjdesini veren Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Sumbaslı hemşehrilerimizin yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 6,5 kilometresi bölünmüş, devamı ise tek şerit olarak yapımına başlanan yeni yol, bölgemizdeki ciddi bir ihtiyacı gidermiş olacak. Sumbas ve Kadirli arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecek, Organize Sanayi Bölgesinin ulaşımını kolaylaştırmış olacağız. Yapımına başlanan ve en kısa zamanda tamamlanması için destek olacağımız yeni yol, Sumbas’a büyük bir değer katacaktır.” dedi. Milletvekili seçilmesinden bu yana ilçe, köy, mahalle ayrımı yapmadan Osmaniye’nin topyekün kalkınması için gereken tüm projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini vurgulayan Durmuşoğlu, “600 Yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi, Savrun ve Çatak Barajları, Osmaniye OSB’nin genişletilmesi, Osmaniye Gümrük Müdürlüğünün kurulması, yeni tren yolu hattı gibi hayati yatırımları titizlikle takip ettiğini, bunların haricinde yol çalışmalarıyla da özellikle ilgilendiğini söyledi. “Düziçi-Kanlıgeçit, Osmaniye-Kadirli, Kadirli-Ceyhan yolları ile liman bağlantı yolunun da çok kısa zaman içerisinde tamamlanması için girişimlerimiz sürüyor. Açılan her yeni yolun bölgemize güç vereceğini biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Osmaniye’yi her açıdan bölgenin yıldızı yapmaya kararlıyız” diyen Durmuşoğlu, söz konusu icraatların daha da hızlanması ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için 16 Nisan’daki halk oylamasının önemine de dikkat çekti.