Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:29 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu’dan Sumbas Yolu Müjdesi

Mücahit Durmuşoğlu, uzun bir süredir beklenen Kadirli-Sumbas yolu çalışmalarının başladığını açıkladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, uzun bir süredir beklenen Kadirli-Sumbas yolu çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması için yoğun bir mesai harcayan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bölgedeki icraatlarını da durmaksızın sürdürerek vatandaşların takdirini kazanıyor. Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen ve Kadirli’nin ulaşım açısından önemli bir eksiğini gideren güney çevre yolundan sonra Kadirli-Sumbas yolu çalışmalarının başladığı müjdesini veren Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Sumbaslı hemşehrilerimizin yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 6,5 kilometresi bölünmüş, devamı ise tek şerit olarak yapımına başlanan yeni yol, bölgemizdeki ciddi bir ihtiyacı gidermiş olacak. Sumbas ve Kadirli arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecek, Organize Sanayi Bölgesinin ulaşımını kolaylaştırmış olacağız. Yapımına başlanan ve en kısa zamanda tamamlanması için destek olacağımız yeni yol, Sumbas’a büyük bir değer katacaktır.” dedi. Milletvekili seçilmesinden bu yana ilçe, köy, mahalle ayrımı yapmadan Osmaniye’nin topyekün kalkınması için gereken tüm projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini vurgulayan Durmuşoğlu, “600 Yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi, Savrun ve Çatak Barajları, Osmaniye OSB’nin genişletilmesi, Osmaniye Gümrük Müdürlüğünün kurulması, yeni tren yolu hattı gibi hayati yatırımları titizlikle takip ettiğini, bunların haricinde yol çalışmalarıyla da özellikle ilgilendiğini söyledi. “Düziçi-Kanlıgeçit, Osmaniye-Kadirli, Kadirli-Ceyhan yolları ile liman bağlantı yolunun da çok kısa zaman içerisinde tamamlanması için girişimlerimiz sürüyor. Açılan her yeni yolun bölgemize güç vereceğini biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Osmaniye’yi her açıdan bölgenin yıldızı yapmaya kararlıyız” diyen Durmuşoğlu, söz konusu icraatların daha da hızlanması ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için 16 Nisan’daki halk oylamasının önemine de dikkat çekti.

Dün 18:29 TSİ - Osmaniye 88 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür mask

Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri mask

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor mask

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor” mask

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor”
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565
Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı mask

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti mask

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi vermemesi üzüntü yarattı mask

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi verme...

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı mask

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de...

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı mask

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı

Şehit oğlu ve tüm şehitler için mevlit ukuttu mask

Şehit oğlu ve tüm şehitler için mevlit u...

Yörük Avşar ve Türkmenler “Evet” Dedi mask

Yörük Avşar ve Türkmenler “Evet” Dedi

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor mask

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor” mask

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor”

Osmaniye Eğitim-Sen Başkanı Seyit Demir güven tazeledi mask

Osmaniye Eğitim-Sen Başkanı Seyit Demir güven tazeledi

Erzin OSB için ön talep toplama işlemi başlatıldı mask

Erzin OSB için ön talep toplama işlemi başlatıldı

Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor mask

Kadirli Belediye Meclis Üyeleri olağan üstü toplanıyor

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565