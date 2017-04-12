Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür

Toprakkale Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Yapımı Devam Eden Parke Yol Çalışmasını Belediye Başkanı Sn. İbrahim Demirci Beyle Birlikte Yerinde Takip Ettiğini ifade eden Aykut Daban Bu Esnada Mahallemizle İlgili Sorunları yapılması İstediğimiz Hizmetleri Dile Getirme Fırsatı Bulduğunu Başkan Sn. İbrahim Demirci Bey'e "Fatih Sultan Mehmet Mahallesine Yaptığı ve Yapacağı Hizmetlerden Dolayı Mahalle Adına Teşekkür Ederim "diye konuştu.