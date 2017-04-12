Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 23:28 TSİ- Osmaniye

Milletvekili Suat Önal'ın Tüysüz Beldesi Ve Kumarlı Mahallesi Ziyareti

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Milletvekili Suat Önal'ın Tüysüz Beldesi Ve Kumarlı Mahallesi Ziyareti

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Ak Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cavit, Ak Parti Toprakkale İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Özkan, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Çetinkaya Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Mehmet Cavunt ve Yönetim Kurulu ile Tüysüz ve Toprakkale İlçesi Kumarlı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Milletvekili Suat Önal; Halk Oylaması Süreci Kapsamında Yeni Anayasa Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İle İlgili Bilgilendirerek Referandum İçin Evet Oyu Talebinde Bulundu. Kumarlı Mahallesi ve Tüysüz Beldesinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek yapılacak olan hizmetlerden bahsetti

Dün 23:28 TSİ - Osmaniye 85 Okunma

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