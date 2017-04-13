Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre önceki gün akşam 23.00. sularındaOsmaniye'nin Düziçi İlçesi Böcekli Kasabası'nda 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişide yaralandı.
Kaza bölgesine 112 acil servis çalışanlarının müdahelesine rağmen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan 1 kişi ise, Düziçi Devlet Hastanesine sevk edildi.
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