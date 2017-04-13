Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 02:17 TSİ- Osmaniye

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Böcekli Kasabası'nda 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Edinilen bilgiye göre önceki gün akşam 23.00. sularındaOsmaniye'nin Düziçi İlçesi Böcekli Kasabası'nda 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişide yaralandı.

Kaza bölgesine 112 acil servis çalışanlarının müdahelesine rağmen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan 1 kişi ise, Düziçi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bugün 02:17 TSİ - Osmaniye 1079 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür mask

Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri mask

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor mask

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor” mask

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor”
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565
Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı mask

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti mask

Fabrikada İş Kazası 3 kişi hayatını kaybetti

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi vermemesi üzüntü yarattı mask

Başbakan Yıldırım'ın Osmaniyelilerin beklediği müjdeyi verme...

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 106 kişi tutuklandı

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı mask

Karbon monoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 12 kişi de...

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı mask

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı

Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı mask

Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri mask

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri

Bahçe ve Hasanbeyli'de sirke sineği mücadelesi mask

Bahçe ve Hasanbeyli'de sirke sineği mücadelesi

Şehit oğlu ve tüm şehitler için mevlit ukuttu mask

Şehit oğlu ve tüm şehitler için mevlit ukuttu

Yörük Avşar ve Türkmenler “Evet” Dedi mask

Yörük Avşar ve Türkmenler “Evet” Dedi

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor mask

Alparslan Türkeş Caddesi Asfaltlanıyor

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor” mask

Başkan Tarhan “ Biz Çalışıyoruz Hizmetlerimiz Konuşuyor”

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565