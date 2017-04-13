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Bugün 12:51 TSİ- Osmaniye

Böcekli'deki kazada ölü sayısı maalesef 3'e yükseldi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

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Böcekli beldesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 53 DL 324 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Hüseyin Kadı (20), Ahmet Bozaslan (24) ve Mehmet Canlı (27) hayatını kaybetti.

Bugün 12:51 TSİ - Osmaniye 607 Okunma

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