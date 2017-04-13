Böcekli beldesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 53 DL 324 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Hüseyin Kadı (20), Ahmet Bozaslan (24) ve Mehmet Canlı (27) hayatını kaybetti.
Bugün 12:51 TSİ- Osmaniye
Böcekli'deki kazada ölü sayısı maalesef 3'e yükseldi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
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Bugün 12:51 TSİ - Osmaniye 607 Okunma
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