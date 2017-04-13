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Bugün 21:11 TSİ- Osmaniye

İşitme engelli sporculardan ziyaret

Osmaniye İşitme Engelliler Voleybol Takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Makamında gerçekleşen ziyarette İşitme Engelliler İl Temsilcisi Aslıhan Hakat, İşitme Engelliler Dernek Başkanı Hüseyin Hakat, Antrenör İbrahim Döndü ve sporcular yer aldı. İl Müdürü Ökkeş Demir, İşitme Engelliler Voleybol Takımının sağladığı başarının diğer sporculara da örnek olmasını dilediğini söyledi. Osmaniye İşitme Engelliler Voleybol Takımının bu başarıyı çalışarak kazandıklarını belirten Demir, "Osmaniye İşitme Engelliler Voleybol Takımımız, ilimizi temsil ediyor bu anlamda sporcularımızın ihtiyaçlarını İl Müdürlüğü olarak karşılıyor ve karşılamaya devam edeceğiz. Gösterdikleri azimden ve birinci lige yükselmedeki başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi. Osmaniye İşitme Engelliler Voleybol Takımı yöneticilerinin kendilerine verdiği desteklerden dolayı İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür plaketi takdim ederek toplu fotoğraf çekildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 21:11 TSİ - Osmaniye 25 Okunma

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