Başak Gazetesi
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Bugün 21:14 TSİ- Osmaniye

Askerden izne geldi, 2 arkadaşıyla kazada öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki dut ağacına çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde ki biri asker 3 kişi yaşamını kaybetti. Kaza gece saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Böcekli Beldesi'nde meydana geldi. Yıllık izin için memleketine gelen 22 yaşındaki Piyade Er Hüseyin Kadı idaresindeki 53 DL 324 plakalı otomobil, Bostanlar köyü istikametinden Böcekli Beldesi'ne seyir halindeyken, Boyalı mahallesi girişinde ki virajda aşırı hız ve havanın yağışlı olması nedeni ile kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan dut ağacına çarptı. Otomobilden çevreye savrulan araç sürücüsü Hüseyin Kadı ve 19 yaşındaki Ahmet Bozaslan olay yerinde, 27 yaşındaki Mehmet Canlı ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını kaybetti. Olay yerindeki cenazeler Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ, (Osmaniye)

Bugün 21:14 TSİ - Osmaniye 535 Okunma

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