Başak Gazetesi
13° OSMANİYE
Dün 15:32 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de bir kavşak daha nizami hale getirildi

Osmaniye'nin Yaverpaşa Mahallesi Remzi Özer Yatılı Ortaokulu Kavşağı’na Yeni Düzenleme yapıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Yusuf Çenet Bulvarı, Ray Sokak ve Yaveriye TOKİ yolu olarak bilinen Divlimoğlu Caddesi’nin birleştiği noktada kavşak düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinin de olduğu kavşakta sürücülerin , yayaların ve Remzi Özer Yatılı Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin güvenli ulaşım sağlaması amacıyla başlatılan kavşak,kaldırım,refüj ve sinyalizasyon çalışması tamamlanıyor.

Öğrencilerin ve yayaların yoğun olarak kullandığı kavşakta yapılan düzenleme ve sinyalizasyon çalışması ile araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve daha güvenli olması hedefleniyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlar ve okul idaresi memnuniyetlerini dile getirerek kavşak çalışmaları bittikten sonra daha güvenli ulaşım sağlayacaklarını söylediler.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Korkmaz yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı konuşmasında; “Osmaniye Belediyesi güzel bir projeye imza attı. Sinyalizasyon ve kavşak düzenlemesi çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Değerli Belediye Başkanımız Kadir Kara ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”dedi.

Yaverpaşa Mahallesi Muhtarı Elif Tatar ise konuşmasında; “Yapılan sinyalizasyon ve düzenleme çalışmaları çocuklarımızı ve vatandaşları rahatlattı. Düzenlenmesi ihtiyaç olan bu kavşakta yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi kavşak çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek kısa zaman içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

www.osmaniye-bld.gov.tr

Dün 15:32 TSİ - Osmaniye 175 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
HÜDAPAR Osmaniye Gençlik Kolları Sağlık Haftasında Hastaları Ziyaret Etti mask

HÜDAPAR Osmaniye Gençlik Kolları Sağlık Haftasında Hastaları...

Turizm haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak mask

Turizm haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kadirli Kaymakamı Ağız Diş Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti mask

Kadirli Kaymakamı Ağız Diş Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Ruhi Ersoy’dan Milli İrade Camii’ne tam destek mask

Ruhi Ersoy’dan Milli İrade Camii’ne tam destek
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565
Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı mask

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı

Askerden izne geldi, 2 arkadaşıyla kazada öldü mask

Askerden izne geldi, 2 arkadaşıyla kazada öldü

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı mask

Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı

Böcekli'deki kazada ölü sayısı maalesef 3'e yükseldi mask

Böcekli'deki kazada ölü sayısı maalesef 3'e yükseldi

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı mask

Osmaniye’deki iş kazasında ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Böcekli'deki kazada ölü sayısı maalesef 3'e yükseldi mask

Böcekli'deki kazada ölü sayısı maalesef...

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı mask

Düziçi Böcekli'de kaza:2 ölü, 1 ağır yaralı

Milletvekili Suat Önal'ın Tüysüz Beldesi Ve Kumarlı Mahallesi Ziyareti mask

Milletvekili Suat Önal'ın Tüysüz Beldesi Ve Kumarlı Mahalles...

Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür mask

Aykut Daban'dan, Başkan Demirci’ye Teşekkür

Durmuşoğlu’dan Sumbas Yolu Müjdesi mask

Durmuşoğlu’dan Sumbas Yolu Müjdesi

Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı mask

Jandarma aranan 61 kişiyi yakaladı

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri mask

Anadolu'ya Türkülerle Selam Konseri

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 565