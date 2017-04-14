Osmaniye'de bir kavşak daha nizami hale getirildi

Yusuf Çenet Bulvarı, Ray Sokak ve Yaveriye TOKİ yolu olarak bilinen Divlimoğlu Caddesi’nin birleştiği noktada kavşak düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinin de olduğu kavşakta sürücülerin , yayaların ve Remzi Özer Yatılı Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin güvenli ulaşım sağlaması amacıyla başlatılan kavşak,kaldırım,refüj ve sinyalizasyon çalışması tamamlanıyor.

Öğrencilerin ve yayaların yoğun olarak kullandığı kavşakta yapılan düzenleme ve sinyalizasyon çalışması ile araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve daha güvenli olması hedefleniyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlar ve okul idaresi memnuniyetlerini dile getirerek kavşak çalışmaları bittikten sonra daha güvenli ulaşım sağlayacaklarını söylediler.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hüseyin Korkmaz yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı konuşmasında; “Osmaniye Belediyesi güzel bir projeye imza attı. Sinyalizasyon ve kavşak düzenlemesi çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Değerli Belediye Başkanımız Kadir Kara ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”dedi.

Yaverpaşa Mahallesi Muhtarı Elif Tatar ise konuşmasında; “Yapılan sinyalizasyon ve düzenleme çalışmaları çocuklarımızı ve vatandaşları rahatlattı. Düzenlenmesi ihtiyaç olan bu kavşakta yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi kavşak çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek kısa zaman içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

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