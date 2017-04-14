Başak Gazetesi
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Dün 15:37 TSİ- Osmaniye

Ruhi Ersoy’dan Milli İrade Camii’ne tam destek

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy’dan Milli İrade Camii’ne tam destek.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy Milli İrade Cami Yaptırma ve Yaşatma Platformu üyelerini ziyarete ederek çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgi aldı. Ersoy, “Milli İrade Cami şehrimiz için zaruri bir ihtiyaçtır. Maddi manevi her türlü desteğe hazırım” dedi.

Platform üyeleriyle Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda bir araya gelen Ersoy konunu detaylarıyla ilgili istişarelerde bulundu. Dernek başkanı Hasan Kazgı ve platform üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Dernek sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Yılmaz’ın sunumun ardından Platform üyesi İlhan Karataş tarafından Cami alanı ve projesiyle ilgili teknik bilgiler verildi. Gayet sıcak ve samimi bir ortamda geçen toplantıda Cami inşaatı ile ilgili süreç hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Ruhi Ersoy, böylesine güzel bir çalışmanın her türlü övgüye layık olduğunu belirterek, “Bende bu platformun gönüllü üyesi olarak bu sevaba ortak olmak istiyorum. Sürecin hızlandırılması başta olmak üzere ne görev verilirse yapmaya hazırım. Yapılacak olan Camii’nin projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgemizin, tarihimizin ve kültürümüzün izlerini taşıyacak aynı zamanda da estetik olarak etkileyici ve tabi ki işlevsel olacak bir proje olmasını arzu ederim. Proje aşamasında istişare etmek isterim şeklinde konuştu.

Diğer taraftan platform yetkililerden alınan bilgiye göre, Osmaniye Asri mezarlık ve bitişiğinde bulunan eğitim kampüsüyle birlikte Sebze hali ve oto galericiler bölgesine hitap edecek Milli İrade Camii’nin yapılması için girişimler ve çalışmalar da sürüyor. Sürdürülen bu çalışmaların kamuoyunda takdirle karşılandığı ve destek verenlerde her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Şehirde oluşan havanın ve beklentinin bir an önce inşaata başlanılması ve şehrimize yakışacak örnek bir camiinin sosyal donatılarıyla birlikte tamamlanması şeklinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca pek çok hayırseverin yardım ulaştırma isteğinde olduğu, yardımların kimler tarafından ve nasıl kabul edileceği ile ilgili de dernek tarafından yakın zamanda kamuoyuna bilgi verileceği öğrenildi.

Dün 15:37 TSİ - Osmaniye 67 Okunma

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