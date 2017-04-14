Yerfıstığı Ekimi Öncesinde Ziraat Odasından Çiftçilere Eğitim….

Çukurova Universitesi Tarla bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr.Halis ARIOĞLU ‘nun eğitim verdiği toplantıya çok sayıda çiftçi katıldı.

Osmaniye Ziraat Odası Ş.Şemsi BAYRAKTAR toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya ;Osmaniye Gıda İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam,Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet ,Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız,Ziraat Odası Yöneticileri,Muhtarlar,çiftçiler ve ziraat mühendisleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osmaniye Ziraat Odası Başkanı A.Bahadır Sezgin; eğitim ve bilgilendirme toplantılarının önemli olduğunu;çiftçilerimizin daha bilinçli ve teknolojik tarım yapmaları için bu toplantıların daha sık yapılması gerektiğini söyledi.Yerfıstığına destek verilmesi için ;yetkili kuruluşlarla irtibat halinde olduklarını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti..Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam beyin konuşmasından sonra Prof. Dr. Halis Arıoğlu hocamızın sunumuna geçilen toplantıda; yerfıstığı yetiştiriciliğinde ; toprak hazırlama,ekim,gübreleme,sulama ,ilaçlama,hasat ve hasat sonrası depolamayla ilgili bilgi verildi.Katılımcıların sorularıyla toplantı son buldu.

Başkan SEZGİN ; toplantıdan memnuniyetini dile getirirken;bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan hocamıza,katılımcılara şahsı ve kurumu adına teşekkür etti.İmkanları olduğu sürece bu toplantılara devam edeceklerini söyledi.