Başak Gazetesi
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Dün 17:15 TSİ- Osmaniye

Kadirli Kaymakamı Ağız Diş Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Kadirli Ağız Diş Sağlığı Merkezi Kadirli Kaymakamı Sayın Tamer ORHAN ziyaret etti.

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Kadirli Ağız Diş Sağlığı Merkezi çalışmalarını yerinde incelemek üzere ziyaret etti.Ziyaret esnasında Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt.Mine Çakar merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi,

Dün 17:15 TSİ - Osmaniye 53 Okunma

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