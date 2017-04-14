Kadirli Ağız Diş Sağlığı Merkezi çalışmalarını yerinde incelemek üzere ziyaret etti.Ziyaret esnasında Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt.Mine Çakar merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi,
Dün 17:15 TSİ- Osmaniye
Kadirli Kaymakamı Ağız Diş Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti
Kadirli Ağız Diş Sağlığı Merkezi Kadirli Kaymakamı Sayın Tamer ORHAN ziyaret etti.
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Dün 17:15 TSİ - Osmaniye 53 Okunma
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