Başkan Tarhan’dan Köy Ziyaretleri

Her hafta Cuma Günleri bir köye giden Başkan Tarhan, Köy halkı ile sohbet ederek, imkanlar ölçüsünde her zaman vatandaşlara hizmet ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirterek, yapılan hizmetlerin insanları mutlu etmesine sevindiklerini söyledi.

Cuma Namazını köy camilerinde kılan Başkan Tarhan, köyde bulunan Hasta ve Yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını alıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Hasta ve Yaşlıların sağlık kontrollerini yaptığı köy ziyaretlerinde Başkan Tarhan’ın talimatı ile Köy muhtarlığının talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getiriliyor.

Köy sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın köylerini ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, başarılı çalışmalarını artarak devam etmesi dileğinde bulundular.