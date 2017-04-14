Turizm haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Osmaniye Fotoğrafları Sergisi ile başlayacak olan etkinliklere tüm halkı davet eden Müdürü Yıl, "Bilindiği üzere, ülkemizde en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda toplumda farkındalığı artırmak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkları sürdürebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Valiliğimiz sorumluluğunda il genelinde çeşitli etkinliklerle Turizm Haftası kutlanmaktadır. Bu amaçla; 2017 yılında kırk birincisi kutlanacak olan “Turizm Haftasının geniş bir kitleye ulaşabilmesi ve değerlendirilmemiş olan ilimiz turizm potansiyeline işlev kazandırılması en büyük amaçlarımızdandır. Hedefimiz, ilimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin turizmden alacağı payı artırmaktır." dedi.

Garip Yıl, Pazartesi günü saat 10.00'da Park 328 AVM içerisinde Osmaniye Fotoğrafları Sergisi'nin açılacağını ve bu serginin üç gün sanatseverlere açık olacağını belirterek, "Yine 20 nisan günü aynı yer ve saatte 'Yaşar Kemal’in ve Benim Çukurovam' konulu Resim Yarışması Sergisi açılacak ve bu sergimizde üç gün açık kalacak. 21 nisan günü saat 13.00'da Osmaniye Korkut Ata Üniversitemizde Yaşar Kemal Kültür sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında 'Dede Korkut’tan Yaşar Kemal'e Ağıt Kültürü-Makale' etkinliğimiz olacak. Ayrıca Uçurtma Şenliği ve Halk Konseri, Bisiklet turu, Doğa Yüyüşü etkinliklerimiz olacak." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE