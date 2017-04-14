Okullar bisiklet il birinciliği için yarıştı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği "Okullar arası Bisiklet İl Birinciliği" yarışları sona erdi. Fakıuşağı köprüsünde başlayıp Güney çevre yolunda gerçekleşen ve 50 sporcunun katıldığı müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bisiklet sporunun daha da yaygın hale gelmesi adına okullarda da başlatılan bisiklet yarışlarına ilginin yoğun olduğu belirtildi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Antrenörler ve okul idarecileri tarafından verildi.Dereceye giren okullar ise şöyle oldu: Gençler Erkekler A: 1-Zeki Özdemir, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi 2- Fehim Sözan, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi 3- Ahmet Yıldız, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4-Abdullah Baha Bülbül, Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi.Gençler Erkekler B: 1- Sefa Özcan, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2- Mehmet Ünsal, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi 3- İsmail Doktaş, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yıldız Kızlar: 1-İrem Dinçer, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu2- Sena Nur Armağan, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu. Yıldız Erkekler: 1-Bedirhan Toklu, Cebelibereket Ortaokulu2- Mehmet Ali Koca, Cebelibereket Ortaokulu 3- Ahmet Can Omuş, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 3-Mehmet Coşar, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu. Küçük Kızlar: 1-Miray Çaylı, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 2- Elif Demir, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 3-Büşra Boğatekin, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu Küçük Erkekler: 1-Muhammet Enes Karataş, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi 2-Süleyman Dişçeken, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu. Takım halinde ise birinci Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve ikinci Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi oldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE