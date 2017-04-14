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Dün 17:26 TSİ- Osmaniye

HÜDAPAR Osmaniye Gençlik Kolları Sağlık Haftasında Hastaları Ziyaret Etti

HÜDAPAR Osmaniye Gençlik Kolları Sağlık Haftasında Hastaları Ziyaret Etti

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OSMANİYE-Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Osmaniye Gençlik Kolları Teşkilatı Sağlık Haftası münasebeti ile Osmaniye Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalara karanfil takdiminde bulundu.

Osmaniye HÜDA PAR Gençlik Kolları üyelerinden oluşan bir heyet, 7–14 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle Osmaniye Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına karanfil takdim etti.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Rüstem Avan’ı makam odasında ziyaret eden heyet, ardından acil servis, poliklinikler, genel cerrahi yatan servisi ile nöroloji polikliniğindeki doktor ve hastaları ziyaret etti.

Başhekim Vekili Rüstem Avan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaret hakkında açıklama yapan HÜDA PAR Osmaniye Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Şamil Zileli ise tüm hastalara acil şifalar dileğinde bulunarak, “Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle hastanemizi ziyaret ettik. İlk olarak Hastane Başhekim Vekili Rüstem Avan ile görüştük. Özverili çalışmaları dolayısıyla başhekim vekilimizi tebrik ettik. Daha sonra yatan servis ve polikliniklerdeki hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Tüm hastalarımıza sevdikleri ile birlikte sağlıklı bir yaşam diliyoruz.” dedi.

Haber: Muhsin Alakuş-İLKHA

Dün 17:26 TSİ - Osmaniye 86 Okunma

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