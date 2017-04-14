Başak Gazetesi
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Dün 17:29 TSİ- Osmaniye

Halkoylamasında alınacak tedbirler konuşuldu

Osmaniye Valisi Kerem Al, 16 nisan'da yapılacak olan halkoylamasında gerekli tedbirlerin alndığını söyledi.

Osmaniye Valisi Kerem Al, 16 nisan'da yapılacak olan halkoylamasında alınacak tedbirler konusunda basın mensupları ile bir araya geldi. Kentte yeni hizmete giren Büyükfırat Tesislerinde ki programda konuşan Vali Al, Osmaniye'nin emniyet ve asayiş açısından Türkiye'nin en huzurlu illerinden biri olduğunu vurgulayarak pazar günü yapılacak olan referandum güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.Osmaniye'nin seçimlerde belli bir demokratik olgunluğu olduğunu ifade eden Al, "Bu referandumda belli bir sıkıntı da olmaz. Çünkü buranın ana iki damarı İktidar partisi ile MHP'dir. Öyle bir gerginlik olacak sıkıntı yok. Halkın ortak tavrı zaten belli. İlimizin kalkınması gelişmesi konusunda huzuru korumalıyız." dedi. Vali Al, daha sonra halk oylamasında alınacak tedbirler konusunda basın mensuplarının düşüncelerini aldı. Düzenlenen programa Osmaniye Valisi Kerem Al, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:29 TSİ - Osmaniye 77 Okunma

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