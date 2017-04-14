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Dün 21:34 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu, Andırınlılar Derneği'ni ziyaret etti

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Andırınlılar Derneğini ziyaret ederek, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili bilgi verdi.

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Osmaniye Andırınlılar Derneği'nin çalışkan Başkanı Yunus Temiz,Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nu kapıda karşıladı.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "16 Nisan'da yapılacak halk oylaması, milli iradenin ülke yönetimine yansıtılması yolunda atılan çok önemli bir adım olacak. 'Hayır' politikası yürütenler, anayasa değişiklik paketini konuşmak yerine klişe suçlamalarla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Biz, teklifin içeriğini anlatmakla meşgulüz, çünkü bu değişikliğin ülkemize ne gibi getirileri olacağını vatandaşlarımızın bilmesi lazım." Dedi.

Değişiklik yapılacak 18 maddenin Türkiye'nin geleceği için çok hayati önem taşıdığını söyleyen Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kalıcı istikrarın sağlanması için mücadele ediyoruz. Yasama, yürütme ve yargı tam anlamıyla birbirinden ayrılsın istiyoruz. Siyaset üzerindeki vesayetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Meclis, geçmişte birçok vesayet gücünün manipülasyonuna uğradı. Halk sandıkta tercihini yapıyor ama Meclis'te birileri başka tür kompozisyonlar ortaya çıkarabiliyor. 16 Nisan'da yapacağımız değişiklik, tüm bunları ortadan kaldıracak nitelikte. Bugün küresel güçlere baktığımızda, bölgemizde bir istikrarsızlaştırma girişimi olduğunu, hatta bazı ülkelerin açıkça 'hayır' propagandası yaptığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, Türkiye'nin bu girişimlere karşılık vermesi gibi görmek lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini madde madde anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Köylülerimiz bizi severek dinliyor ve gönül rahatlığıyla kararını veriyor. Halkın tercihi tam anlamıyla ülke yönetimine yansıyacak."

Osmaniye Andırınlılar Derneği'nin çalışkan Başkanı Yunus Temiz ise, ziyaretten dolayı Durmuşoğlu'na teşekkür etti.

Dün 21:34 TSİ - Osmaniye 50 Okunma

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