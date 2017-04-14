Andırınlılar Derneği'nden Andırınlı bürokratlara Osmaniye fıstık maketi hediyesi

Osmaniye Andırınlılar Derneği'nin çalışkan Başkanı Yunus Temiz, Osmaniye'nin sembolü durumunda olan ve Türkiye pazarına Osmaniye'nin hakim olduğu yer fıstığı maketini, Andırın'da görev yapan bürokratlara yaptırarak hediye ettiklerini ifade etti.

Kendisinin de bir Osmaniyeliden daha çok Osmaniyeli olduğunu ifade ederek, "Memletimizin Osmaniye dışında tanıtılması için böyle bir güzelik yaptık. Yaşadığımız kenti tanıtmada bizimde bir katkımız olsun istedik"dedi.

Osmaniye Andırınlılar Derneği'nin çalışkan Başkanı Yunus Temiz Andırın Belediye BaşkanıBaki Tezcan,Memursen Andırın Temsilcisi ve Eğitim Birsen Andırın Şube Başkanı Aykut Türkmen, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Andırın Mal Müdürü Mehmet Avar ve Andırın Savcı Emre Keleş'e Osmaniye fıstığı maketi hediye ettiklerini sözlerine ekledi.