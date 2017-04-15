Erzin MHP'de görev bölümü

Türkmen kızı düğün salonun da yapılan kongerede MHP Erzin ilçe başkanı seçilen Mehmet Eser ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak görev bölümü yaptı.

MHP ilçe binasında samimi ortamda yapılan ilçe yönetimi toplantsı sonunda kısa konuşma yapan ilçe başkanı Mehmet Eser şunları söyledi” huzur içinde, degerli katılmcıların çok olduğu kongremizi Allahın izni gereçekleştirdik yeni yönetime seçilen arkadaşlarıma başarılar dilerim, ,yapacak çok işlimz var yolumuz uzun.

Fedekar ca çalışmalarla tüm sorunların üstesinde gelecğiz”

Toplantı sonunda yeni yönetm kurlunda görev bölümü şu şekilde oluştu ilçe başkanı Mehmet Eser başkan yardımcıları , Ali Şener. Ali Midikoğlu. Coşkun Kılıç. Kadın kolları başkanı: Nevin Ergüler. ilçe sekreterleri: Çiğdem Ergörün ve Birsen Turan. muhasip: Tuğhan Karaakın. oldu.

Haber:Adil Coşkuner-Erzin