Kızılaycı Müftü Bestami Aksu’ya Vefa

Kutlu Doğum Haftası sebebiyle Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından merhum müftü Bestami Aksu’ya vefa için toplantı düzenleniyor. Önümüzdeki Salı günü saat: 18.00’de Bestami Aksu Kur’an Kursunda düzenlenecek olan törene Kızılayın ilk yönetiminde görev alanların ailelerini ve Osmaniye din gönüllülerinin ailelerinin temsilcilerinin de davet edildiği toplantıda yatılı okuyan Kur’an Kursu öğrencilerine hediyeler verilecek.

Osmaniye’ye ruh veren din gönüllüleri içinde merhum Müftü Bestami Aksu’nun kendileri için özel bir önemi olduğunu açıklayan Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi başkanı İsmet İpek, merhum müftünün Türk Kızılayı Osmaniye Şubesinin kurucusu olduğunu söyledi.

Şube Başkanı İpek açıklamasına şöyle devam etti; “Şehirlere ruh veren insanlar vardır. Osmaniye tarihinde de halkın dini yaşamasında, yaşatılmasında ve Osmaniye’nin şehir ruhu kazanmasında önderlik yapmış olan din gönüllüleri vardır. İlk Müftü Yusuf Ziya Efendi, Müderris Hacı Ali Vehbi Rizevi Efendi, Müderris Hacı Mehmet Reşit Efendi, “Türkistanlı Hoca” Hacı Abdurrahman Efendi, “Kazanlı Hoca” Hacı Mehmet Mansur Efendi, “Yörük Müftü” Mustafa Yazar, Müftü Bestami Aksu, İmam Ali Rıza Genç, müezzin Arpacı Ali bunlardandır.”

KIZILAYCI MÜFTÜ BESTAMİ AKSU

Merhum Müftü Bestami Aksu’nun 1943 yılında Vaiz olarak başladığı Osmaniye’de görevine Müftü olarak devam ettiğini, Adana, Antalya ve Edirne’de de müftülük yaptığını söyleyen Şube Başkanı İpek; “Merhum Müftü Bestami Aksu dini görevlerinin yanı sıra sosyal projelere de destek olmuş aydın bir din gönüllüsüdür. Önder ve örnek bir şahsiyettir. Merhumun ailesi de bu hayırlı hizmetleri devam ettirmiştir. Evlerini ve arazilerini Kur’an Kursu için Müftülüğe veren ailesi, Ortaokul çağındaki öğrencilerin hafız olarak yetişmesi için destek vermiştir.

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi 1957 yılında Bestami Aksu başkanlığında bir araya gelen Osmaniyeli büyüklerimiz tarafından kurulmuştur.

Biz de Kutlu Doğum haftası içinde hem Osmaniye din gönüllülerini yâd etmek, merhum Müftü Bestami Aksu’ya vefa göstermek istedik” dedi.

Düzenlenecek olan toplantıya İl Müftümüz Ali Rıza Tahiroğlu başta olmak üzere merhum müftü Bestami Aksu’nun Kızılay yönetim kurulunda görev alanların ve Osmaniye din gönüllüsü olarak hizmet eden önder şahsiyetlerin ailelerinin temsilcilerinin davet edildiği belirtildi.