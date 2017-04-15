Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 15:58 TSİ- Osmaniye

HES Çalışanlarına sivil savunma eğitimi

Afad Aslantaş Barajı çalışanlarına, 'Sivil Savunma ve Yangın Önleme Eğitimi' verildi.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Aslantaş Hidroelektrik Santrali (HES) İşletme Müdürlüğü'nde çalışan personellere 'Sivil Savunma ve Yangın Önleme Eğitimi' verildi.Eğitimlerde teorik bilgilerin yanında; düğümler ve bağlar, yaralı taşıma usulleri, sedye bağlama, sedye ile yaralı taşıma usulleri, sedye ile yaralı indirme ve Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ile yangın söndürme tatbikatı konularında uygulamalı bilgiler verildi.AFAT Görevlileri, gerçekleştirilen iki günlük eğitim sürecinde kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan EÜAŞ Aslantaş HES İşletme Müdürlüğü çalışanlarına misafirperverlik ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 15:58 TSİ - Osmaniye 41 Okunma

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