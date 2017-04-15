HES Çalışanlarına sivil savunma eğitimi

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Aslantaş Hidroelektrik Santrali (HES) İşletme Müdürlüğü'nde çalışan personellere 'Sivil Savunma ve Yangın Önleme Eğitimi' verildi.Eğitimlerde teorik bilgilerin yanında; düğümler ve bağlar, yaralı taşıma usulleri, sedye bağlama, sedye ile yaralı taşıma usulleri, sedye ile yaralı indirme ve Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ile yangın söndürme tatbikatı konularında uygulamalı bilgiler verildi.AFAT Görevlileri, gerçekleştirilen iki günlük eğitim sürecinde kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan EÜAŞ Aslantaş HES İşletme Müdürlüğü çalışanlarına misafirperverlik ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE