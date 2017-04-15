Dünün çocukları bugünün çocuklarıyla buluşacak

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünün çocukları bugünün çocuklarıyla buluşturulacak. Osmaniye Sosyal Sorumluluk Platformu Topluluğu Kurucusu Sedat Ergan, 25 nisan salı günü Kırmıtlı Kuş Cennetinde düzenlenecek olan piknik etkinliğinde, Huzurevi'nde kalan yaşlılar ile bugünün çocuklarının bir araya getirileceğini söyledi. Ergan, "Programımız gün boyu sürecek olup, tüm ihtiyaçlarımız Osmaniye Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Cevdetiye'den Hemite Köyümüze kadar bütün köylerde yaşayan yaşlılarımızı etkinliğimize davet ettik. Tüm yaşlılarımız ve çocuklar bu etkinlikte bir arya gelecek. Hayır sever işadamlarımız ve özel sektörden de etkinliğimize katkı ve katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE