Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Osmaniye'de çiftçilere, tarım arazilerine zarar veren sirke sineğine karşı mücadele kapsamında dağıtılan elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Karınsız, elma sirkesi tuzakları hazırlanırken; 500 mililitrelik pet su şişelerinin üst kısımlarına 3 milimetrelik telle 8-10 adet küçük delikler açılacağını belirterek, "Delinen şişelerinin içine 200 mililitre kadar elma sirkesi konulacak ve kapağı kapatılır. Kapak kısmından bir iple bağlanır ve meyve ağaçlarının kuzey doğu kısımlarındaki dallarına yerden 1-1,5 metre yükseklikte olacak şekilde ve her ağaca zararlı yoğunluğuna göre 4-6 adet sirkeli şişeler asılır. Uygulama sonrasında haftalık kontroller yapılarak şişe içerisine düşen sinekler bahçe içine damlatmadan ayrı bir kaba süzülerek bahçeden uzak bir yerde imha edilir. Bu çalışmalara hasada kadar devam edilir." dedi. Karınsız şöyle devam etti: "Son yıllarda ülkemizde sorun olmaya başlayan ve kanadı benekli sirke sineği olarak isimlendirilen 'polifag' yani birçok bitkide zarar verebilen zararlı Drosophila suzukii, ilimizde 2016 yılında tespit edilmiş olup, ilimiz için oldukça stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça tehlikeli olmakla beraber birçok üründe zarar vermektedir. Zamanında meyve olgunlaşmaması, olgun meyvelerde ise yumurta bırakarak sonrasında larva zararına sebep olmaktadır. Ayrıca bu zararlıya has ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünü olmadığından dolayı en etkin mücadele yöntemi elma sirkesi tuzakları olduğundan bu yöntem oldukça etkili, uygulanması kolay ve ekonomik olması zararlıya çok etkili bir yöntemdir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE