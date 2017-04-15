Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:07 TSİ- Osmaniye

Tarım projelerine 4.7 milyon lira destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Osmaniye'de Tarım projelerine 4.7 milyon lira destek verecek.

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2017 yılında10 adet Ekonomik Yatırım projesine 4 milyon 749 bin 398 lira hibe desteği verileceğini söyledi. İl Müdürü Sağlam, 10 proje ile yaklaşık 10 milyon TL değerinde yatırım yapılacağını ve bu yatırımın KDV hariç yüzde 50'sinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hibe olarak ödeneceğini kaydetti. Sağlam, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006 yılından beri devam eden bu program çerçevesinde sadece Tarımsal Ürünlerin Değerlendirilmesine yönelik projelere hibe desteği verilmekte olup Osmaniye’ye onlarca tesisin kazandırılması sağlanmıştır. Bu program ile 2017 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından başvuruları uygun bulunan 10 proje, Bakanlığımızca da onaylanarak hibe desteği alması uygun bulunmuştur." dedi. Bu projelerin il için son derece önemli olan konularda gerçekleşeceğini kaydeden Sağlam, "Bunlar 2 adet Salamura Zeytin üretim tesisinin teknoloji yenilemesi ve kapasitesinin arttırılması projesi, 1 adet zeytinyağı üretim tesisinin teknoloji yenilemesi ve kapasitesinin arttırılması projesi, 1 adedi yeni Çelik Silo Tesisi,5 Adet Yerfıstığı İşleme Tesisi üretim tesisinin teknoloji yenilemesi ve kapasitesinin arttırılması projesi ve 1 adet ise yeni tesis Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği - Ahır yapımı projesidir. Bu kapsamda 10 adet proje Osmaniye ilimizde hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu projelerin kabulü ile 2009 yılından bu yana Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunup Bakanlığa gönderilen tüm projeler aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca da uygun bulunmuştur. Son 5 etapta gönderilen tüm projeler yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazanarak oldukça başarılı bir grafik yakalanmıştır. Tüm yatırımcılarımıza projeleri hayırlı uğurlu olsun.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak yatırımcılara her konuda yardıma hazırız." dedi.İ

Bugün 16:07 TSİ - Osmaniye 5 Okunma

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