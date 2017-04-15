Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:08 TSİ- Osmaniye

Ak parti ve Mhp Elele, Kadirlide Oylar Evete

Yarın yapılacak Referandum dolayısıyla çalışmalarını sürdüren Akparti ve MHP birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirtli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, MHP İlçe Başkanı Çağlar Balcılar, Akparti İlçe Başkanı Mustafa Büyükbozduğan Akparti ve MHP li yöneticiler el ele omuz omuza esnafı dolaşarak “EVET” yapıyorlar.
Vatandaşlar Bu birlikteliğin halkın özlemi olduğunu belirterek bu birlik ülkemizin birliğidir, yarın inşallah hep birlikte evet diyerek sandıkları patlatacaklarını söylediler.
MHP ilçe Başkanı Çağlar Balcılar “MHP olarak devletimizin bekası için Liderimizin emri,ndeyiz ve evet diyoruz, sözümüzün arkasındayız devletimizin yanındayız” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’da yarın Kadirlide Sandıklar evetle patlayacak diye konuştu.
Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Yarının çok önemli olduğunu söyleyerek bu referandumda evet demek Türk ve İslam düşmanlarına verilecek en büyük cevaptır. Kadirli halkı Ülkemizi bölmek isteyen PKK lılara ve haçlılara evet diyerek en büyük cevabı vereceklerdir dedi.

Bugün 16:08 TSİ - Osmaniye 7 Okunma

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