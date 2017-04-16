Başak Gazetesi
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Bugün 21:16 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu teşekkür etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Seçim Koordinasyon Başkanlığında bir konuşma yaptı.

Durmuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

AK Parti bu gün bir kez daha tüm Türkiye’nin partisi olduğunu, vatandaşlarının gönlüne yer ettiğini göstermiştir. Hamdolsun; Türkiye'de her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın onurunu yaşıyoruz.
İktidarımız süresince halka hizmeti Hakk'a hizmet saydık. Bir yandan Türkiye’mizin çehresini değiştirecek alt yapı çalışmalarımızı tamamlarken diğer yandan kimseyi dışlamadan, kimseyi ayırmadan demokrasimizin standartlarını yükseltme çabasında olduk.

Her geçen dönem sorumluluğumuz artıyor; zira Yeni Türkiye’nin gücü istikrarlı bir şekilde büyümek zorunda.

Kurucu başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım, AK Parti’nin birliğini, dirliğini ve diriliğini teşkilatlarına borçlu olduğunu daima vurguladı.

Evet, ilk girdiği seçimden bu güne kadar Türkiye’nin lider partisi olan AK Parti’nin başarısının arkasında aziz milletimizle beraber ana çınarın dalları misali büyüyüp gelişen teşkilatlarımızın azimli ve fedakar çalışmaları yatıyor.

Bizler inandığımız davadan vazgeçmeyiz; zorluklar bizi yormaz, bezdiremez.Sabırla devam ettik yolumuza…
Teşkilatlarımız, hem ildeki seçim koordinasyon merkezlerinin yaptığı seçim programlarına katılarak hem de bizzat kendi hazırladıkları programlarla seçmenlerle yan yana geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkemize neler kazandıracağını anlattı. Yanlış bilinenleri düzeltti, eksik bilgileri tamamladı. Hemşehrilerimize, kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza daha güzel yarınlar için sözler verdik.

İktidar partisi olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Halk oylamasında tercihini nasıl kullanmış olursa olsun her bir kardeşimizin huzur, güven, barış, adalet ve refah içinde yaşaması için çalışacağız.

Kibirden zaten sakınıyorduk, bugünden itibaren çok daha hassas olacağız. Bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve teşkilatlarımızın her kademesinde görev alan tüm Türkiye sevdalılarına teşekkür ediyorum.

Bugün 21:16 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

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